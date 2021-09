Disney+, rimosso il corto sull'Agente Carter: cosa sta succedendo?

Con le molteplici aggiunte dell'ultimo anno, Disney+ è diventata la regina dello streaming ma negli ultimi giorni è successo qualcosa di tutto inaspettato. La piattaforma della Casa di Topolino ha rimosso inspiegabilmente un corto dedicata all'Agente Carter

L'interesse amoroso sembrava essere nel vivo degli interessi della Marvel e di Disney+ tanto che addirittura le è stato dedicato il primo episodio di What If...?. Ciò che non torna, è il fatto che tutti gli altri Marvel One Shot collegati in qualche modo alle ben più note pellicole del Marvel Cinamatic Universe sono rimasti al proprio posto, eccezion fatta per il corto sull'Agente Carter, ambientato dopo gli eventi di Captain America: Il Primo Vendicatore.

Qui cui Peggy Carter interpretata dalla solita Hayley Atwell cerca di contrastare il dominante maschilismo dell'SSR (Riserva Scientifica Strategica) nel tentativo di sconfiggere il gruppo criminale Zodiac. Il corto non solo è stato rimosso dalle piattaforme degli Stati Uniti, ma quelle di tutto il mondo, Italia compresa, come potete controllare voi stessi. Si tratta di un fatto che per il momento appare del tutto inspiegabile.

Il cortometraggio è servito anche come pilot per la realizzazione della serie prodotta in collaborazione da ABC e Marvel Television, ovvero Agent Carter. Come sappiamo questa produzione non è stata accolta nel migliore dei modi e si è conclusa dopo sole due stagioni. Alcune scene del corto che ha incluso tra gli altri Dominic Cooper nei panni di Howard Stark e Neal McDonough nei panni di Timothy “Dum Dum” Dugan, sono state incluse nel decimo episodio della docuserie di Disney+ Marvel Studios: Legends dedicato proprio all'Agente Carter.