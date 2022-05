Disney rinnova il Disney+ Day per il secondo anno: ecco la data!

Disney+ annuncia ufficialmente la data del secondo Disney+ Day, l'evento virtuale a cadenza annuale dedicato a tutte le produzioni del vasto catalogo del servizio di streaming: scopriamo insieme quando si terrà e che cosa possiamo aspettarci di vedere!

L'annuncio arriva dai tweet dei canali ufficiali di Disney+, che rivelano che il prossimo Disney+ Day si terrà l'8 settembre 2022, subito prima del ritorno del celebre D23 Expo che si terrà tra il 9 e l'11 settembre ad Anaheim, in California.

Ovviamente, è ancora presto per sapere che cosa potremo aspettarci dall'evento: il breve video che accompagna l'annuncio del secondo Disney+ Day dura pochissimi secondi e contiene un'animazione del logo della piattaforma streaming. Nessuna anticipazione dunque di titoli o produzioni che potrebbero essere al centro della giornata speciale.

Se il Disney+ Day di novembre 2021 aveva mostrato anticipazioni di attesissimi show come Moon Knight, Ms. Marvel, She-Hulk e Star Wars: Obi-Wan Kenobi, che cosa possiamo aspettarci dall'edizione 2022?

Nonostante l'aura di mistero che aleggia sul prossimo Disney+ Day, possiamo ipotizzare che ci saranno nuovi trailer e anteprime dei contenuti di prossima uscita, in maniera analoga al programma del Disney+ Day 2021, con momenti dedicati al mondo Marvel, all'universo Star Wars e alle produzioni Pixar e National Geographic.

Ad esempio, sul versante Marvel possiamo sperare di vedere le prime anticipazioni di Secret Invasion, I Am Groot e dello speciale natalizio dei Guardiani della Galassia, mentre per quanto riguarda l'universo di Guerre stellari durante l'evento Star Wars Celebration 2022 è già stato svelato il primo teaser di The Mandalorian 3, che debutterà a febbraio 2023 e che potrebbe essere oggetto di nuove anticipazioni.

Infine, l'unica certezza al momento è che nella giornata celebrativa uscirà il film live-action di Pinocchio: proprio oggi Disney+ ha svelato il nuovo trailer del film diretto da Robert Zemeckis, che debutterà in streaming il prossimo 8 settembre. Ispirato al grande classico degli anni '40, la nuova versione vedrà Tom Hanks nei panni di Geppetto, Benjamin Evan Ainsworth in quelli di Pinocchio e Cynthia Erivo nel ruolo della Fata Turchina.