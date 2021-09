Disney+ rinnova La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni per una stagione 2!

Disney+ ha rinnovato La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni per una seconda stagione. La serie per ragazzi tratta dal libro di Trenton Lee Stewart, originariamente intitolato The Mysterious Benedict Society, è stata creata da Matt Manfredi e Phil Hay. L'annuncio arriva dopo circa 2 mesi dalla conclusione della prima.

Una notizia che ci viene data in un video pubblicato da Disney+ sui suoi social. Il protagonista dello show, Tony Hale, ha prontamente commentato la notizia. "Questo show è stato un lavoro assolutamente incredibile e sono così grato ai fan della Disney per averci dato l'opportunità di continuare a raccontare questa grande storia", ha detto l'attore.

Ma Hale non è stato l'unico a commentare con entusiasmo la notizia. A lui si sono uniti infatti anche Hay e Manfredi insieme agli showrunner Todd Slavkin e Darren Swimmer in una dichiarazione congiunta. "Siamo felicissimi di avere l'opportunità di poter continuare il nostro viaggio nel mondo spiritoso, caldo e meraviglioso di Trenton Lee Stewart con la seconda stagione di The Mysterious Benedict Society. Questa è già stata un'esperienza davvero speciale, grazie al nostro incredibile cast e a tutti i nostri collaboratori. Il modo in cui 20th Television e Disney+ hanno creduto nel nostro show e il loro impegno nei confronti dei suoi valori di gentilezza ed empatia. e la celebrazione dei diversi modi di essere, rendono tutto ciò una vera gioia."

La produzione del capitolo 2 dovrebbe iniziare nei primi mesi del 2022. Intanto vi raccontiamo nella nostra recensione de La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni cosa ne abbiamo pensato della stagione 1, mentre ci prepariamo alle numerose serie in uscita ad Ottobre su Disney+.