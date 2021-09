Disney+ ha rinnovato un suo Original per la terza stagione, scoprite quale

Siete pronti per tornare alla East High? Cominciate a scaldare la voce perché Disney+ ha ufficialmente rinnovato High School Musical: The Musical: The Series per una terza stagione dopo il successo delle precedenti e dello speciale natalizio.

Creata e prodotta da Tim Federle, la terza stagione seguirà i Wildcats mentre lasciano i corridoi della East High per l'ultima estate in un campeggio, completo di fuochi da campo, storie d'amore estive e notti senza coprifuoco.

Secondo l'annuncio della Disney, la produzione della terza stagione si trasferirà da Salt Lake City a Los Angeles e inizierà entro la fine dell'anno.

Ispirata al franchise di High School Musical, due volte vincitore dell'Emmy Award, che ha catapultato artisti del calibro di Zac Efron e Vanessa Hudgens nell’olimpo delle celebrità e ha dominato le classifiche Billboard, High School Musical: The Musical: The Series è una delle produzioni Disney+ più popolari non connesse con il Marvel Cinematic Universe o Star Wars.



Come per il franchise originale, High School Musical: The Musical: The Series ha sfornato una serie di canzoni di successo che hanno fino ad oggi hanno totalizzato la sorprendente cifra di 1,438 miliardi di stream combinati.



"Siamo felicissimi di dirigerci verso i grandi spazi aperti per la terza stagione e siamo grati ai nostri partner e amici di Disney+ per il loro continuo supporto ai nostri Wildcats di prossima generazione", ha dichiarato Federle in una nota.



La Disney è sempre stata ottimista sulla serie, infatti High School Musical: The Musical: The Series è stata rinnovata per una seconda stagione prima ancora che la stagione di debutto uscisse su Disney+ nel 2019. Lo speciale per le vacanze è andato in onda a dicembre 2020, il che significa che è passato meno di un anno tra i nuovi contenuti e questo rinnovo.