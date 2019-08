Disney+ rinuncia alla serie originale Book of Enchantment dedicata ai villain dei classici

Era tra le serie più curiose e intriganti tra quelle annunciate dalla piattaforma, Book of Enchantment, eppure qualcosa non è andato per il verso giusto, costringendo Disney+ di comune accordo con i partner di ABC Signature ad abbandonare il progetto dedicato ai più famosi villain dei classici Disney.

Come riportato da Deadline, la cancellazione è arrivata come un fulmine a ciel sereno ma per reciproca volontà delle due parti. Stando a quanto scrive il sito, i problemi che hanno condotto alla fine del progetto erano relativi "al tono e alla direzione dello show". Book of Enchantment non avrebbe infatti convinto i dirigenti Disney+, che hanno ritenuto "che la serie stesse andando in una direzione più dark del previsto".



La serie non aveva ancora ricevuto un'approvazione ufficiale, eppure le conversazioni sul budget stavano procedendo senza problemi ed era in corso uno scouting in vista di un potenziale inizio della produzione nel maggio del 2020. Dopo quasi un anno di sviluppo per Book of Enchantment, la writers room ha lavorato alacremente per 13 settimane per una prima bozza di sceneggiatura prima di vedersi staccata la spina.



La serie sembrava comunque essere molto costosa e troppo dark, nonostante "l'iniezione di un po' di leggerezza durante lo sviluppo a medio-flusso". Queste due le cause principali dello shutdown del progetto, che ricordiamo vedeva Michael Seitzman come showrunner.