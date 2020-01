Disney+ riporta in auge The Quest, il reality fantasy di ABC

Avete mai voluto essere parte di un'epico racconto fantasy? I partecipanti di The Quest, il reality di ABC che andò in onda nel 2014 in America, ne hanno avuto l'opportunità, e ora Disney+ darà modo a una nuova generazione di fare altrettanto.

La piattaforma streaming targata Disney ha deciso di produrre una nuova versione di The Quest, sempre ambientata a Vienna - o meglio, nel mondo noto come l'Everealm - in cui dei giovani partecipanti dovranno prendere parte a una competizione che li vedrà mettere a frutto tutta la loro conoscenza in materia di fantasy, che si tratti di libri, film o videogiochi, per poter portare a termine la missione e vincere il programma.

Degli attori porteranno avanti una sceneggiatura in un'ambientazione ricreata in parte grazie agli effetti speciali, che nel 2020 renderanno ancora più incredibili gli elementi sovrannaturali dello show. I ragazzi dovranno reagire come meglio credono alle situazioni in cui si ritroveranno, e le loro decisioni determineranno chi può proseguire nella competizione, e chi invece verrà mandato a casa.

Van Muster, uno dei produttori dello show originale spiega che "Abbiamo proposto un revival di The Quest non appena è stato annunciato il lancio di Disney+. Questa volta la parte scritturata sarà ancora più grandiosa, e anche a livello visivo abbiamo molte più possibilità".

"The quest è uno show davvero unico che porta i suoi partecipanti in un mondo totalmente immersivo fatto di magia e fantasia. Non c'era davvero partner migliore di Disney+ per questo tipo di narrazione 'incantata'" afferma Rob Eric, un altro dei produttori.

The Quest sarà solo uno dei tanti show presenti nel catalogo di Disney+, servizio già attivo in America, e la cui uscita italiana è stata anticipata al 24 marzo.