Disney va al risparmio: uno dei poster di Ahsoka è riciclato da The Mandalorian!

Siamo certi che Disney non abbia problemi di disponibilità economica quando si tratta di finanziare un nuovo progetto e la relativa promozione: quando possono, però, anche da quelle parti provano a risparmiare qualche dollaro, come dimostra una scelta fatta per uno degli ultimi character poster ufficiali di Ahsoka.

Mentre un altro poster svela l'attesissimo ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker/Darth Vader, infatti, il poster di Carson Teva riporta in scena un'altra nostra vecchia conoscenza: la sensazione di già visto che potreste provare in questo caso, però, non è relativa soltanto al fatto di conoscere già il personaggio in questione.

La posa di Carson Teva nel poster a lui dedicato ci è risultata in effetti fin troppo familiare... E infatti è bastato fare un piccolo passo indietro per appurare che trattasi di nient'altro che del poster già utilizzato per lo stesso personaggio ai tempi di The Mandalorian! Non si tratta di una semplice somiglianza: la foto del nostro è proprio quella, mentre a cambiare è soltanto lo sfondo sul quale si staglia il personaggio.

Cosa dire: anche Disney e Lucasfilm avranno bisogno di mettere qualcosina nel salvadanaio, di tanto in tanto! Non vogliamo certo criticarli troppo per aver fatto un po' di economia, no? Ridondanze a parte, comunque, ecco come si colloca Ahsoka nella timeline di Star Wars.