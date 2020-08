Disney, rivoluzione in campo televisivo: cambio di nomi per tre divisioni

Continuano i grandi cambiamenti per la multinazionale di Burbank: dopo i vari rumor sulla sospensione della produzione dei film Disney in 4K, vi segnaliamo questa nuova notizia riguardo il rebranding di tre importanti studi televisivi.

Come sapete, negli anni scorsi la Disney ha investito molto nel mondo della televisione, rilevando numerosi studio, tra cui la 20th Century Fox Television. Il lavoro della multinazionale non è ancora finito, tra le ultime novità a riguardo troviamo il cambio di nome delle varie divisioni che si sono unite alla Disney: il reparto della 20th Century Fox Television diventa semplicemente 20th Century Television, la seconda divisione invece diventa ABC Signature e infine una diversa sezione del conglomerato Fox cambia nome in Touchstone Television, appellativo già usato fino al 2007 dalla Disney per una sua divisione e che è stato di nuovo scelto per indicare un nuovo studio.

In calce alla notizia è presente un'immagine in cui si possono vedere i nuovi loghi scelti, come avete già potuto notare non si tratta di una rivoluzione totale, in quanto il marchio inedito è molto simile a quelli precedenti.

Siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo altre informazioni sui piani futuri della multinazionale, nel frattempo vi lasciamo con il nostro speciale su Walt Disney e Alice nel Paese delle Meraviglie.