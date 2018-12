Disney+ ha un ruolo importante nei piani futuri dei Marvel Studios

Anche se il cinema resterà la "prima casa" dei Marvel Studios, il Marvel Cinematic Universe continuerà ad espandersi anche attraverso nuove serie televisive e prodotti pensati per la tv o per i servizi di streaming.

E, a quanto pare, l'annunciata piattaforma digitale Disney+ - in arrivo entro la fine del 2019 - sembra giocherà un ruolo importantissimo nei piani futuri dei Marvel Studios e della loro continua costruzione dell'intero universo cinematografico.

"Disney+, ovviamente, avrà un ruolo importantissimo andando avanti" ha affermato il presidente dello studio, Kevin Feige "Disney+ è un altro modo eccitante per raccontare le tante storie che vorremmo raccontare con tutti i personaggi che abbiamo a disposizione".

In particolare, il presidente spiega che Disney+ gli permetterà di sfornare altri prodotti senza limitarsi alle uscite cinematografiche: "Quando abbiamo annunciato i nostri progetti, sapevamo che avremmo potuto realizzare soltanto tra i due e i tre titoli all'anno perché abbiamo soltanto un paio di date all'anno disponibili per noi. Ora con Disney+ si apre una porta molto eccitante e piuttosto unica". Al momento lo studio ha annunciato solo la miniserie dedicata al Loki di Tom Hiddleston ma in fase di sviluppo ci sono anche la serie team-up tra Falcon & Soldato d'Inverno e un serial tv su Scarlet Witch insieme a Visione.