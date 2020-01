Disney's Fairy Tale Weddings 2: la data della première su Disney+

Disney's Fairy Tale Weddings, programma che documenta matrimoni, fidanzamenti, viaggi di nozze e anniversari ospitati in diverse destinazioni Disney e coordinati da Disney Fairy Tale Weddings and Honeymoons, tornerà prima del previsto. La seconda stagione dello show sarà presentata in anteprima su Disney+ il giorno di San Valentino.

Entertainment Weekly ha fatto visita al set della seconda stagione e ha scoperto alcune novità del backstage direttamente dai 'padroni di casa', Stephen 'tWitch' Boss e Allison Holker.

"Quando qui c'è silenzio puoi apprezzare davvero quello che sta succedendo. Puoi sentire Walt che cammina in giro con te" spiega Boss, nel dietro le quinte dello show all'interno di Walt Disney World Resort.

Dopo aver registrato due stagioni, Boss e Holker sono ormai degli esperti del parco, dei veri intenditori dell'universo disneyano:"Ora, questo non è provato ma se vai a Pandora a Disney World, e ti trovi in un certo punto e guardi la formazione rocciosa delle montagne galleggianti puoi vedere Groot".



Disney ha molte altre destinazioni, oltre alle due più conosciute, ovvero Disneyland, a Parigi, e Walt Disney World, vicino Orlando, in Florida:"C'è così tanto che la Disney può offrire, quindi quest'anno abbiamo esplorato davvero molto di questo mondo" ha spiegato Allison Holker.

E la seconda stagione presenta novità interessanti, come una proposta subacquea, un flash mob, un viaggio in un ghiacciaio e una varietà di ospiti musicali a sorpresa.

"La Disney è stata costruita sui sogni, quindi i loro fan hanno lo stesso tipo di DNA" ha spiegato tWitch.

Disney+ arriverà prima in Italia, come confermato due giorni fa sui social, ovvero circa una settimana prima. Inoltre Disney ha detto addio al nome Fox di recente, dopo l'acquisizione dello studio.