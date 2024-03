Disney+, tutte le serie in arrivo sulla piattaforma a marzo 2024

Marzo pazzerello anche su Disney+ che amplia il suo catalogo nella sezione serie con l'attesissimo debutto di una delle serie animate più desiderata dei fan Marvel e piacevoli novità tra il genere fantasy e giallo.

Ma andiamo con ordine: sicuramente avete già divorato i nuovi episodi della seconda stagione di Extraordinary arrivati in piattaforma il 6 marzo, e siete in tempo per iniziare Genius: MLK/X, quarta stagione della serie antologica dedicata ai grandi geni della storia che stavolta seguirà la vita di Martin Luther King Jr. e Malcolm X. La serie, composta da 8 episodi, arriverà su Disney + proprio il 13 marzo.

Se amate il giallo (e siete fan di True Detective) allora non potete perdetevi "Morte e altri dettagli": 10 puntate in cui la protagonista, Imogene (Violett Beane), tenta di farsi scagionare in quanto unica sospettata di un omicidio. Per dimostrare la sua innocenza dovrà collaborare con Rufus Cotesworth (Mandy Patinkin), il più grande investigatore del mondo.

Il 19 marzo, invece, debutta sulla piattaforma Photographer, la docuserie composta da 6 episodi realizzata dai registi Jimmy Chin e Chai Vasarhelyi che racconta la vita e la carriera dei più importanti fotografi contemporanei. Sempre in tema di docuserie, il 27 marzo vi aspetta sulla piattaforma di streaming In Groelandia: la serie segue Alex Honnold, celebre scalatore, mentre affronta le pareti delle montagne nella remota Groenlandia. Con l'aiuto dei colleghi Hazel Findlay e Mikey Schaefer, si propone di scalare l'Ingmikortilaq, un monolite mai conquistato immerso in un ambiente selvaggio.

Marzo sarà il mese di X-Men '97 che arriverà su Disney+ il prossimo 20 marzo (non perdetevi il nuovo spot retrò di X-Men '97): il revival dell'amatissima serie animata degli anni '90 vedrà la squadra di mutanti riprendersi dopo la morte del loro mentore, il professor Charles Xavier, e unire le forze per contrastare una nuova minaccia pericolosa.

Chiude il mese di marzo su Disney+ Nell - Rinnegata: la protagonista è la giovane Nell (Louisa Harland) che si trova in un attimo incastrata in un omicidio. La sua fuga la renderà la più famosa fuorilegge dell’Inghilterra del 18esimo secolo ma non è tutto: l'apparizione di uno spirito magico le rivelerà il suo vero destino.

