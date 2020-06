Disney+: ecco tutte le serie collegate al MCU presenti nel catalogo

La Fase 4 espanderà il Marvel Cinematic Universe come mai prima d'ora, soprattutto grazie all'arrivo di serie TV dedicate ai protagonisti della saga cinematografica come The Falcon and The Winter Soldier, WandaVision e Loki, ma quali show collegati al franchise sono già disponibili su Disney+?

Abbiamo raccolto per voi tutte le serie TV legate al MCU, e presenti nel catalogo del servizio, in un video che potete visionare comodamente nella parte alta dell'articolo o sul canale Youtube di Everyeye Plus.

Per quanto riguarda gli show principali attesi su Disney+, lo ricordiamo, il primo ad arrivare sarà The Falcon and The Winter Soldier ad autunno 2020. A dicembre seguirà WandaVision, l'attesa serie che vedrà come protagonisti i personaggi di Elizabeth Olsen e Paul Bettany, mentre a primavera 2021 sarà il turno di Loki (che si vocifera sarà divisa in due parti).

Avete già visto tutte le serie collegate al franchise? Fateci sapere quali sono le vostre preferite, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Per altre notizie, vi ricordiamo la settima e ultima stagione di Agents of Shield debutterà in Italia il 5 giugno.