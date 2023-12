Disney+: una serie iconica della piattaforma streaming sta per debuttare in tv

Come parte della nuova strategia della Disney, che prevede che alcuni dei contenuti presenti in catalogo sulle sue piattaforme streaming abbiano la possibilità di essere trasmessi anche sui network tradizionali, anche Disney+ ha cominciato a far uso di questa pratica, anche per avere modo di ottimizzare gli ascolti. Ecco quale serie passerà in tv.

Dopo che quest'anno Ms. Marvel ha debuttato su ABC, il prossimo gennaio, il network tenterà un esperimento simile con Only Murders in the Building, la serie crime comedy con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. L'intera prima stagione della serie andrà in onda sulla ABC per tutto il mese di gennaio.

ABC e Hulu hanno annunciato che Only Murders in the Building verrà mandato in onda i martedì sera di gennaio. I primi quattro martedì del mese saranno caratterizzati da un blocco di programmazione di Only Murders. I primi tre episodi della serie andranno in onda il 2 gennaio, seguiti da altri tre episodi il 9 gennaio e il 16 gennaio. Il finale della prima stagione andrà in onda il 23 gennaio.

Con la programmazione televisiva regolare della ABC prevista per febbraio, Only Murders in the Building contribuirà a riempire una delle serate più importanti della rete.

Hulu ha già annunciato una quarta stagione di Only Murders in the Building, un'ottima notizia perché la terza stagione si era conclusa (come è sempre accaduto nello show) con un altro grande cliffhanger. Gli ultimi minuti della terza stagione hanno introdotto infatti il prossimo caso da risolvere: l'amica e controfigura di Charles (Martin) Sazz (Jane Lynch) viene uccisa nell'appartamento di Charles, probabilmente vendendo scambiata per quest'ultimo.

Il co-creatore di Only Murders John Hoffman ha recentemente parlato con TVLine dell'ultima vittima.

"Mi sono un po' più rassicurato quando ho proposto questa idea a Jane Lynch e lei se ne è innamorata", ha dichiarato. "Mi ha subito detto: 'La adoro', perché conosce lo show e sa che dedichiamo molto tempo alle nostre vittime, e non vedo l'ora di farlo [con Sazz]. Il personaggio creato da Jane è davvero geniale. Voglio scoprire di più come era la sua vita e quello che succedeva nella sua vita mentre il nostro trio indagava sui loro misteri, ma davvero non posso dire più di questo".