Disney+, le serie Marvel saranno strettamente legate ai film

I primi passi della Marvel in TV non sempre sono stati un successo stellare. Agents of S.H.I.E.L.D. ha avuto una partenza incerta, così come Agent Carter e le serie Marvel di Netflix, che sono infatti state sospese.

Ma ora che Kevin Feige, capo dei Marvel Studios, ne avrà la supervisione, un nuovo capitolo potrebbe aprirsi per le prossime serie TV, che saranno trasmesse su Disney+.

Feige ha infatti confermato che i nuovi progetti non saranno entità separate come quelle citate in precedenza, ma i serial targati Disney+ saranno strettamente legati ai film. Un importante elemento di novità sarà costituito da una forte interazione tra il grande schermo e la tv, con trame che non saranno limitate a uno solo dei due media. “Gli episodi si intersecheranno con i film”, ha spiegato Feige. "È una forma totalmente nuova di narrazione da esplorare e con la quale giocare".

Una delle serie che Feige e il suo team stanno supervisionando per il nuovo servizio di streaming avrà per protagonisti due personaggi Marvel come Loki e Scarlet Witch. Saranno portati in tv da Tom Hiddleston e Elisabeth Olsen, che hanno interpretato gli stessi personaggi sul grande schermo in numerosi sequel e spin-off di Avengers.

Sarà interessante vedere come le nuove serie prenderanno forma. Loki, ad esempio, è un affascinante criminale, ma saprà tenere incollato il pubblico per sei-otto episodi? Non resta che attendere i prossimi mesi per saperne di più. Intanto, attenzione agli spoiler di Avengers Endgame