Disney+, le serie da non perdere in streaming questo weekend

Disney+, anche a settembre, si arricchisce di numerosi contenuti tra grandi classici della televisione e novità incredibili. Il parco titoli del servizio di streaming ha raggiunto numeri alquanto importanti e per questo motivo cerchiamo di mettere un po' di ordine con le serie da non perdere in questo weekend.

American Horror Story, stagioni 1-9

Visto l'arrivo dello spinoff non poteva mancare la serie principale, ed ecco quindi che a partire da settembre saranno rese disponibili ben 9 stagioni di American Horror Story, creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk. Ogni season propone trama, ambientazione e personaggi diversi, in un titolo che ha saputo conquistare un'importante fetta di pubblico. Se siete tra quelli che se la sono persa, ora avrete la possibilità di rimediare, così da arrivare preparati anche per lo spinoff. I tanti episodi della serie non sempre hanno brillato, alternando ottimi spunti a qualche scivolone, ma nonostante questo è indubbia l'importanza di quest'opera che continua ad intrattenere i fan anche a distanza di dieci anni dal debutto.

Single Parents, stagioni 1-2

Essere genitori non è semplice, e l'impresa è resa ancora più ardua quando ci si trova a farlo da soli. Ed è da questo assunto che parte Single Parents, facendoci conoscere un gruppo di madri e padri single che cercano di aiutarsi per ritagliare un po' di tempo per loro stessi. Will (Taran Killam) fatica a ripartire, ma una volta conosciuto il gruppo la sua vita sembra vicina ad una svolta, pronta a cambiare per sempre in positivo.

Un Solo Nome: Feyenoord

Se seguite il campionato olandese o semplicemente siete appassionati di calcio allora questa serie potrebbe interessarvi. Come suggerisce il titolo, gli episodi saranno incentrati sul Feyenoord, che come le altre squadre ha dovuto fare i conti con la pandemia, trovandosi a gestire una situazione senza precedenti.

Una Vita da Dug

Direttamente dal film Up targato Disney e Pixar, arriva il cane Dug, protagonista dei corti che andranno a comporre questa prima season. Scritto e diretto dal candidato all'Oscar e vincitore dell'Emmy Award Bob Peterson, Una Vita da Dug sarà un'opera fresca, divertente e leggera che farà contenti sia i più piccoli che i più grandi.

