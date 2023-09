Disney, la serie Tiana racconterà una nuova avventura de La principessa e il ranocchio

Mentre continuano i rumor sul possibile remake live-action de La principessa e il ranocchio, segnaliamo nuovi importanti aggiornamenti per la serie tv Tiana, sequel spin-off del Classico Disney in arrivo in esclusiva su Disney+.

In una recente intervista con eCartelera, la Chief Creative Officer dei Walt Disney Animation Studios, la regista di Frozen e Frozen 2 Jennifer Lee, ha parlato del suo entusiasmo nei confronti del progetto e di come la piattaforma di streaming on demand Disney+ consentirà ai creatori di espandere i mondi di alcuni famosi film Disney, anticipando anche che Tiana porterà La principessa e Il ranocchio verso "nuova direzione", molto diversa da quella del film originale.

"Adoro il fatto che Disney+ ci permetta di introdurre delle grandi dosi di sperimentazione e novità consentendoci allo stesso tempo di esplorare più a fondo l'eredità delle nostre opere", ha dichiarato Jennifer Lee. "Si tratta di unire i giusti elementi tra celebrazione e innovazione narrativa. In questo senso possiamo giocare di più con la serie Disney+: stiamo realizzando la serie di Oceania ed è stato molto divertente, mi piace davvero. Allo stesso tempo, Tiana nella sua serie si troverà in un mondo tutto nuovo per lei, la sua storia prenderà una nuova direzione. Penso che sia un'ottima piattaforma per iniziare a giocare con queste opere, e per me significa anche rendersi conto che non si può tornare indietro, ma si deve andare avanti e migliorarsi sempre di più. Il modo in cui la tecnologia ci ha permesso di mantenere vivo il mondo dell'animazione tradizionale attraverso gli artisti è ciò che mi entusiasma di più: c'è una sorta di equilibrio tra i sequel e l'opera originale, oggi ci sono più Frozen e più Zootropolis perché i filmmaker sono invitati a far crescere le loro storie, a espanderle."

Per un viaggio nel mondo Disney, rivivete tutti i 62 Classici Disney da Biancaneve al prossimo Wish.