Disney+, nuova serie tv coreana: scoprite lo spy-thriller The Tyrant

Oltre le 3 serie tv inedite in arrivo su Disney+ a marzo, ecco che approda sulla piattaforma streaming una nuova serie thriller coreana.

Per la felicità di tutti i fan delle serie tv coreane arriva su Disney+ “The Tyrant”, un nuovo Spy thriller. Questa la sinossi della serie: “Dopo anni di lavoro su un progetto segreto destinato a migliorare drasticamente le capacità umane, il piano del governo coreano viene smascherato dalle agenzie di intelligence statunitensi. Furiosi per essere stati tenuti all'oscuro, gli Stati Uniti chiedono la consegna di tutti i campioni e l'immediata chiusura del progetto. Ma quando la consegna segreta viene attaccata da uno sconosciuto, gli agenti di entrambe le parti dovranno collaborare per evitare che la pericolosa nuova formula finisca nelle mani sbagliate.”

Il cast dello show è composto da Jo Yoon-soo nel ruolo dell’infiltrato Chae Jagyeong; Cha Seung-won nel ruolo del mercenario Lim Sang; Kim Seon-ho sarà la direttrice Choe, leader del progetto segreto coreano; e Kim Kang-woo nei panni dell'agente dei servizi segreti americani Paul. La serie arriverà sul Disney+ prossimamente nel 2024 ed è diretta dal regista Park Hoon-jung (The Witch, The Subversion, Night in paradise).

