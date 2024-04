Disney+, questa serie tv coreana con Song Kang-ho ha svelato la sua data d'uscita

Disney+ ha acquisito i diritti per la distribuzione dello show televisivo Uncle Samsik, primo prodotto seriale che veda la partecipazione di Song Kang-Ho, considerato uno dei più importanti interpreti del cinema sudcoreano. L’ambizioso progetto debutterà sulla piattaforma di streaming il 15 maggio 2024 con la pubblicazione dei primi 5 episodi.

torniamo ad occuparci delle novità che riguardano il colosso dell'intrattenimento per riportare dell'acquisizione dello show diretto da Shin Yeon-Shick e ambientato nella Corea degli anni '60 del secolo scorso.

La serie seguirà le vicende di Kim San, ambizioso idealista intenzionato a risollevare le sorti del suo paese. Vincitore di una borsa di studio, San non desidera altro che trasformare la sua patria in una nazione industriale e offrire un livello di benessere simile a quello americano alla popolazione coreana. Determinato a raggiungere il successo, San attira le attenzioni di Pak Doochill (Zio Samsik), un losco faccendiere che si adatta a qualsiasi situazione e prende tutte le misure necessarie per aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi. Insieme i due formeranno un’alleanza scomoda, navigando tra le complessità del sistema, uniti dall’obiettivo comune di un ricco futuro.

Il ruolo di Song nei panni dello Zio Samsik del titolo, segna, come detto, il debutto dell’attore nel panorama seriale dopo i tantissimi lavori cinematografici che ne hanno segnato l’incredibile carriera fino all'incredibile successo internazionale di Parasite.



