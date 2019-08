Disney, il sito del D23 va in crash a causa dell'offerta per Disney+

Le offerte eccessivamente convenienti possono rappresentare un'arma a doppio taglio: se ne sta accorgendo Disney, che sta affrontando un po' di disagi sul sito del D23 a causa di un'offerta imperdibile per il lancio di Disney+.

L'offerta di cui parliamo è quella che prevederebbe un costo di appena 141 dollari per abbonarsi ai primi tre anni di Disney+: offerta valida soltanto, appunto, per gli abbonati al fan club Disney D23. Un costo davvero irrisorio che ha spinto buona parte dei fan Disney a catapultarsi sul sito del D23 per cominciare a sottoscrivere l'abbonamento.

Il crash del sito, capitolato sotto i colpi delle troppe richieste, ha quindi allarmato i futuri utenti di Disney+, che si sono chiesti cosa accadrà alla piattaforma streaming quando ci sarà l'inevitabile boom di accessi iniziale. Niente paura, però: è già stato confermato che le tecnologie utilizzate per tenere online il sito del D23 e Disney+ sono completamente differenti ed indipendenti tra loro, per cui nessun problema del genere dovrebbe interessare il servizio streaming di Topolino e company.

Pochi giorni fa è stata rilasciata la lista completa dei film e delle serie TV che saranno presenti su Disney+ al momento del lancio. Disney ha inoltre confermato che gli episodi delle serie saranno caricati uno per volta, in contrapposizione alla politica di Netflix.