Disney+ ha speso 106 milioni su questa serie fantasy e 6 mesi dopo l'ha abbandonata

La serie tv Willow aveva provato a giocare sulla nostalgia riportando sugli schermi il fantasy degli anni ’80 con la Disney che aveva deciso di scommetterci sopra una cifra decisamente considerevole. Purtroppo pare che l’operazione non sia andata bene e, dati i risultati, la casa di Topolino pare abbia definitivamente abbandonato il progetto.

Dopo aver riportato le parole del creatore di Willow a proposito della sua cancellazione, torniamo a parlare della serie tv voluta da Disney per ricordare quanto il colosso dell’intrattenimento abbia puntato sullo show, sia in termini metaforici che più strettamente legati al budget.

Stando a quanto riportato dalla stessa azienda nei documenti relativi ai tagli sulle tasse previsti per le opere prodotte in Gran Bretagna, gli 8 episodi tratti dal film di Ron Howard sarebbero costati alla Disney la bellezza di 105.9 milioni di dollari.

La notizia è messa in risalto dal fatto che, non solo la serie sia stata cancellata e non sembrano previste altre stagioni, ma addirittura è già stata tolta dal catalogo di Disney+ dopo appena sei mesi dalla sua messa in onda.

Stando a dei rumor, ci sarebbero stati dei battibecchi tra il creatore dello show e la dirigenza della piattaforma di streaming, cosa che potrebbe aver decretato definitivamente il destino della serie tv che ha così seguito i passi, non felicissimi, del suo predecessore del 1988, a sua volta poco remunerativo.

Le possibilità che nuovi episodi dello show vengano prodotti è praticamente ridotta all’osso, e, in attesa di capire quali altri prodotti saranno cancellati dal catalogo di Disney+, vi lasciamo alla recensione di Willow.