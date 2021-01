Disney+ Star: le 3 serie TV per adulti da guardare assolutamente al lancio

Grandi novità in casa Disney+. Dopo l'annuncio dell'ingresso nella piattaforma streaming di Star, servizio che permetterà agli utenti di vedere contenuti targettizzati per una fascia di pubblico più "adulta", l'interesse nei confronti del servizio è aumentato a dismisura. Tuttavia, ad aumentare sarà anche il prezzo dell'abbonamento a Disney+.

A fronte di una spesa maggiore, in ogni caso, è impossibile non notare come l'offerta di Star arricchirà notevolmente il catalogo di Disney+, ed è per questo motivo che oggi vogliamo consigliarvi 3 serie televisive che potrete vedere dal 23 febbraio su Star.

Big Sky



Novità assoluta e attualmente inedita in Italia, la prima serie che si aggiungerà al catalogo di Star è Big Sky, show televisivo che vede come protagonista Katheryn Winnick, l'amata "Lagertha" di Vikings. Nata come adattamento televisivo del romanzo The Highway scritto dall'autore americano C.J. Box, la serie segue le vicende dell'investigatrice privata Cassie Dewell (Kylie Bunbury), che farà squadra con l'ex poliziotta Jenny Hoyt (interpretata dalla Winnick) per ritrovare due sorelle rapite da un camionista in un'autostrada sperduta del Montana. Si prospetta davvero interessante.



Lost



Consigliamo la visione soprattutto a un pubblico più giovane, che non ha vissuto la serie nei suoi anni d'oro. Lost (al netto del finale discusso e criticato), che arriverà proprio su Star al lancio, è stato uno degli show che più hanno cambiato la storia del serial televisivo, diventando uno dei primi veri "fenomeni di massa". Adatta anche a chi volesse fare un bel tuffo nel passato e ricordare un periodo che non c'è più, vi lasciamo a una nostra retrospettiva sulla serie TV Lost.



I Griffin



Chiudiamo con una serie che in Italia ha sempre avuto una fortuna altalenante, anche a causa della pubblicazione discontinua degli episodi che la compongono. A differenza della "cugina di secondo grado" I Simpson, lo show animato de I Griffin ha avuto un periodo di grande fortuna durante i suoi primi anni di messa in onda, per poi trovare sempre meno terreno fertile dovuto a nuove stagioni arrivate in ritardo in Italia e senza degli appuntamenti fissi. Che sia l'occasione giusta, con l'arrivo su Star, per un rilancio? Da grandi amati di Seth MacFarlane e della sua comicità non possiamo che sperare sia così.

E ora è il vostro turno: quali sono le serie che aspettate con impazienza su Star? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato che noi leggeremo e a cui risponderemo con piacere!