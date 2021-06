Disney+ Star, 5 serie per adulti da non perdere nel mese di giugno

Siete alla ricerca delle nuove uscite di Disney Plus e Star per il mese di giugno, ma vorreste andare sul sicuro fin da subito? In questo articolo troverete le serie televisive imperdibili in arrivo su Star. Vi ricordiamo anche che questo è il Pride Month e anche Disney festeggia con nuove aggiunte al catalogo.

Emergence - 4 Giugno

Un commissario di polizia si prende cura di una bambina ritrovata vicino al luogo di un misterioso incidente. La giovane non ha memoria di quanto accaduto e non ricorda chi lei sia. L’identità della ragazza è al centro dell’indagine che sarà molto diversa da quanto il commissario poteva immaginare.

The Gloaming – Le ore più buie - 11 Giugno

Una donna viene brutalmente uccisa e gli indizi sulla sua morte si collegano ad altri omicidi passati e presenti. Corruzione politica, loschi affari, crimini sinistri e pratiche occulte sono al centro di questa serie crime con protagonisti due detective, interpretati da Emma Booth e Ewen Leslie che condividono un tragico passato. Nel cast anche Martin Henderson, celebre per altre serie di alto livello come Grey's Anatomy.

Solar Opposite 2 stagione - 11 Giugno

Dai creatori di Rick e Morty Justin Roiland e Mike McMahan, questa nuova serie animata racconta le avventure di un gruppo di quattro alieni che scappano dal loro pianeta natale al collasso e si schiantano su una casa pronta per il trasloco, nell’America suburbana. Due di loro pensano che la Terra si orribile mentre gli altri due invece la trovano fantastica.

Love, Victor 2 stagione - 18 Giugno

La seconda stagione riprende la storia di Victor (Michael Cimino) che inizia il tuo terzo anno alla Creekwood High. L’aver fatto coming out lo porta ad affrontare nuove sfide e difficoltà nella sua vita: la famiglia che non riesce ad accettarlo, il cuore spezzato della sua ex ragazza e il fatto di essere un atleta apertamente gay in una realtà dove l'omosessualità e lo sport non vanno molto d'accordo. Tutto questo lo fa mentre affronta con grande gioia la relazione con Benji (George Sear).

Pride - 25 Giugno

Sei famosi registi LGBTQIA+ hanno deciso di raccontare le loro storie e quelle che impregnano un'America ricca di eventi strazianti e dolorosi che hanno coinvolto persone come loro nel passato e nel presente. La serie spazia dalla sorveglianza dell’FBI sulle persone omosessuali negli anni ’50 alle guerre culturali degli anni ’90, esplorando l’eredità queer del movimento per i diritti civili e la battaglia sull’uguaglianza matrimoniale.

Quale di questi titoli vi incuriosisce maggiormente? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, Disney+ ha raggiunto 103 milioni di abbonati. Ecco, infine, tutte le novità di Disney+ a giugno 2021.