Disney+ Star, le migliori serie anni 90 da guardare sulla piattaforma streaming

Quando Disney+ è stato annunciato tutti coloro che sono stati bambini negli anni ’90 hanno pensato alla loro infanzia, sapevano che i loro film e le loro serie tv preferite sarebbero state disponibili in streaming, ecco le migliori che dovreste guardare o riguardare.

Crescere, che fatica!

Crescere, che fatica! è fondamentalmente la sitcom per eccellenza degli anni '90. La serie è andata in onda dal 1993 al 2000, con le sue sette stagioni composte da 158 episodi. Racconta la vita di Cory Matthews mentre attraversa l'adolescenza con suo fratello Eric, il migliore amico Shawn e la fidanzata Topanga al suo fianco.

Darkwing Duck

Pur essendo andata in onda dall'8 settembre 1991 al 5 dicembre 1992, la serie è composta da tre stagioni e 91 episodi ed è un punto fermo quando si parla di animazione dei primi anni '90. Segue le avventure di Darkwing Duck, un papero supereroe mascherato, alter ego di Drake Mallard, che vive nella città di St. Canard, in compagnia del pilota Jet McQuack.

Cip & Ciop agenti speciali

Andata in onda dal 1989 al 1990 vede protagonisti Cip & Ciop, insieme ad altri roditori, che lavorano insieme per risolvere i crimini. Lo spettacolo ha persino modellato i due protagonisti su personaggi famosi come Magnum PI e Indiana Jones. Sono stati realizzati 65 episodi in tre stagioni.

RicreAzione

La serie ha debuttato nel 1997 ed è andata in onda fino al 2001, con le sue sei stagioni e quattro film. La storia segue un gruppo di bambini che vive delle avventure e forma persino il proprio tipo di società, il tutto durante la ricreazione a scuola.

Gargoyles - Il risveglio degli eroi

Un gruppo di gargoyle si risveglia dopo mille anni dall’essere stati pietrificati a New York. Diventano i protettori della città di notte proprio come lo erano in Scozia durante la loro vita originale. Gargoyles è andata in onda dal 1994 al 1997 e ha portato addirittura alla realizzazione di un videogioco.

X-Men

X-Men: The Animated Series è durata cinque stagioni e 76 episodi dal 1992 al 1997. Con la sua leggendaria sigla di apertura questa serie è tutto ciò che un fan può desiderare.

Su Star invece potete trovare serie che hanno fatto la storia come Buffy l'ammazzavampiri e X-Files.



