Disney+, storico accordo con Netflix: 14 serie tv andranno sul servizio rivale

Svolta storica per Netflix Usa che si prepara all'arrivo di 14 serie direttamente da... Disney+! Il servizio di streaming dedicato a film, documentari e serie appartenenti all'immensa famiglia Disney concederà in licenza alcune delle sue serie TV alla piattaforma rivale.

In atto c'è una nuova strategia del CEO Bob Iger: stretto l'accordo, i titoli citati arriveranno su Netflix seguendo un preciso calendario. Nel futuro di Disney +, però, i suoi marchi principali rimarranno fedelmente ancorati (potete già leggere l'elenco delle nuove serie originali in arrivo su Disney+): il piano di espansione di Iger, che non si rivolge soltanto a Netflix bensì anche alla piattaforma di streaming britannica ITV X, coinvolge (almeno per il momento) serie che hanno fatto la storia della televisione come I Met Your Mother, Lost, Prison Break, This is Us e show d'animazione come Archer.

Ecco il calendario completo:

The Wonder Years: 1° gennaio 2024;

This is Us: 8 gennaio 2024;

My Wife & Kids: 5 febbraio 2024;

ESPN 30 for 30: febbraio - dicembre 2024;

The Resident: 4 marzo 2024;

White Collar: 1° aprile 2024;

Reba: 6 maggio 2024;

Archer: 13 maggio 2024;

How I Met You Mother: 3 giugno 2024;

Lost: 1° luglio 2024;

Prison Break: 29 luglio 2024;

The Hughleys: 2 settembre 2024;

Bernie Mac: 1° gennaio 2025;

Home Improvement: 1° febbraio 2025.

Questo cambiamento interesserà soltanto Netflix e Disney+ Usa: in Italia, gran parte delle serie citate si trovavano già su Netflix prima di migrare su Disney+. C'è la possibilità di un ritorno anche sugli schermi italiani? Staremo a vedere: intanto ecco qualche consiglio per gli abbonati a Disney+.