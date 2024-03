Disney+ svela il nuovo logo: la musica è del compositore di Oppenheimer!

Vi siete accorti che qualcosa è cambiato su Disney+? Non si tratta semplicemente di qualche aggiornamento dell'applicazione bensì la popolare piattaforma di streaming ha deciso di rinnovarsi e abbandonare il suo caratteristico colore blu per un look del tutto nuovo!

Forse un restyling era quello che ci voleva a Disney+ (il logo è rimasto uguale dal suo debutto nel 2019) che ha deciso di affidarsi a uno sfondo color verde acqua accompagnato dalla musica di Ludwig Göransson, compositore delle colonne sonore di numerosi film e serie TV tra cui Tenet, The Mandalorian e il pluripremiato Oppenheimer. Un nome prestigioso per quello che sembrerebbe molto più di un semplice cambio look: secondo alcuni rumor, infatti, non si tratterebbe di una semplice scelta stilistica bensì sarebbe il risultato della fusione tra Disney e Hulu. Il colore del nuovo logo non sarebbe altro che la fusione tra il blu Disney e il verde della piattaforma di streaming statunitense.

Ma in mezzo c'è anche la possibilità che Disney abbia deciso di differenziarsi da altri colossi dello streaming come Paramount e Max il cui logo è blu e bianco. Oltre alla nuove tariffe di Disney+, a ogni modo, il cambio look anticipa anche tante novità sulla piattaforma: non perdetevi le nuove serie su Disney+ in arrivo ad aprile 2024

