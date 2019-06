Disney+, svelati nuovi dettagli su serie Marvel: 'I nostri prodotti avranno personalità'

Nel corso della grande conferenza riservata ai media, nella conferenza Produced By, la responsabile dei contenuti legati alla nuova piattaforma di streaming Disney+ ha svelato qualche dettaglio in più in merito ai nuovi show che vedremo.

Sappiamo che molti personaggi della saga degli Avengers torneranno, ma lo faranno sul piccolo schermo anziché al cinema, come la nuova serie su Loki di cui è stato di recente svelato un primo assaggio, o quella dedicata ai personaggi di Falcon e Winter Soldier e ancora quella su Wanda e Visione. Agnes Chu ne ha parlato proprio nel corso della conferenza, condividendo la strategia del nuovo servizio di streaming: "Certamente personalizzeremo molto i nostri prodotti, è importante per noi realizzare prodotti che siano mirati e specifici per il vostro gusto, ma quando pensate al nostro brand, pensate anche allo storytelling che abbiamo e noi speriamo di poter essere un cuore digitale che riunisca le famiglie".

Quando la discussione si sposta sulle nuove serie legate alla Marvel, Chu ha affermato che la Disney ripone la sua estrema e indiscussa fiducia in Kevin Feige, capo dei Marvel Studios: "Ai Marvel Studios, Kevin Feige - che ha stratificato in maniera straordinaria il Marvel Cinematic Universe - è la stessa persona che sarà dietro le serie Marvel di Disney+, quindi porterà grandi storie, grandi registi, produttori e sceneggiatori per queste serie. E' anche un modo in cui noi possiamo scoprire nuovi talenti così come un'opportunità per ampliare percorsi narrativi che già conosciamo".

In precedenza, lo stesso Feige aveva applaudito all'opportunità di iniziare il suo lavoro con le serie Disney+: "Per noi è interessante avere un altro media in cui raccontare queste storie, e di andare più a fondo con personaggi che abbiamo visto tante, tante volte nel Marvel Cinematic Universe ma ai quali non abbiamo potuto dedicare sei, sette, dieci ore di storie. E' un qualcosa a cui stiamo lavorando da un bel po' ormai. E ancora non abbiamo annunciato nulla ufficialmente al di fuori del serial su Loki con Tom Hiddleston. Saranno importanti per il Marvel Cinematic Universe post-Endgame".