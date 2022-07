Disney+, il trailer di Light & Magic: arriva la serie sugli effetti speciali di Lucasfilm!

Sono disponibili il trailer e il poster di Light & Magic, una serie immersiva targata Lucasfilm e Imagine Documentaries che racconta la storia inedita della celebre Industrial Light & Magic (ILM), la divisione di Lucasfilm che si occupa di effetti speciali, animazione e produzione virtuale.

Grazie ad un accesso esclusivo dietro le quinte dello studio, il regista candidato all’Oscar Lawrence Kasdan accompagnerà gli spettatori in un’avventura nel mondo della Industrial Light & Magic, avventura attraverso la quale il pubblico potrà conoscere i pionieri della cinematografia moderna che hanno dato vita alla visione di George Lucas per i film originali della saga di Star Wars.

La serie è diretta da Lawrence Kasdan, mentre gli executive producer sono Ron Howard, Brian Grazer, Justin Wilkes, Lawrence Kasdan, Kathleen Kennedy e Michelle Rejwan. Tutti e sei gli episodi di Light & Magic debutteranno il 27 luglio prossimo, in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+.

Oggi parte della Lucasfilm, a sua volta sussidiaria di The Walt Disney Company, la Industrial Light & Magic (per gli amici ILM) venne fondata ufficialmente ai tempi de L'impero colpisce ancora, ma si riunì per la prima volta per la creazione degli effetti speciali del film precedente della saga di Star Wars, Una nuova speranza (allora conosciuto solo come Guerre Stellari). Fin da subito il lavoro del team di ingegneri, artisti e informatici aprì la strada ad una vera e propria rivoluzione nel campo degli effetti speciali al cinema, e da quel momento in poi la compagnia si espanse sempre di più: tra i film più noti per i quali la ILM ha prodotto gli effetti speciali ricordiamo, oltre a tutti i titoli della saga di Star Wars, anche quelli delle saghe di Indiana Jones, Harry Potter, Jurassic Park, Pirati dei Caraibi, della trilogia di Ritorno al futuro, ma anche quelli di Ghostbusters II, Chi ha incastrato Roger Rabbit, e poi ancora Terminator, Transformers, Mission: Impossible, ET, Avatar e molti dei film del Marvel Cinematic Universe.

