Disney+ è trend topic sul web nel giorno della presentazione di HBO Max

Quella di oggi doveva essere una giornata all'insegna di HBO Max, e invece è stato Disney+ a regnare sovrano sui social media con l'hashtag #DisneyPlus.

Si respirava una strana aria oggi, martedì 29 ottobre, nell'area di Los Angeles...

Nella giornata in cui era già stata designata una protagonista per la conversazione nel campo della tecnologia e dell'intrattenimento, un altro concorrente si è invece fatto strada.

In programma per oggi era infatti la presentazione ai media della nuova piattaforma streaming di WarnerMedia, HBO Max, che è forse pronta a rivelarci date, costi e contenuti relativi al servizio.

Eppure, è stato un altro servizio streaming ad essere sulla bocca (anzi, la tastiera) di tutti: Disney+, l'ambizioso e innovativo progetto della Casa di Topolino, che con l'hashtag #DisneyPlus ha dominato il discorso virtuale fino a poche ore prima dell'evento Warner.

Secondo quanto riportato da The Wrap, la compagnia avrebbe colto l'opportunità per promuovere ulteriormente i suoi contenuti sponsorizzando i post, e rimandando a dei banner dedicati a uno dei suoi titoli di punta, The Mandalorian, che debutterà nel giorno del lancio della piattaforma (12 novembre), oltre a ricordandoci l'aggiunta de I Simpson al catalogo di Disney+.

Insomma, sembrerebbe proprio che la guerra dello streaming sia già in pieno svolgimento. Chissà come procederà?