Disney+ UK debutterà con due episodi di The Mandalorian: anche in Italia?

Manca sempre meno al debutto di Disney+. La nuova piattaforma streaming sarà disponibile in Italia e in molti altri paesi europei il 24 marzo, anche se sono stati in molti a chiedere un anticipo del lancio in questi giorni di emergenza e di quarantena. Una delle serie più attese è The Mandalorian, live action del franchise Star Wars.

Negli Stati Uniti, nei mesi scorsi, gli episodi della serie sono stati pubblicati a cadenza settimanale. Secondo quanto riporta Deadline, sarà così anche nel Regno Unito. Il 24 marzo, infatti, gli abbonati a Disney+ potranno trovare in catalogo i primi due episodi di Star Wars: The Mandalorian, mentre l'arrivo del terzo è previsto per il 27. Seguiranno via via tutti gli altri.

Sarà così anche per il pubblico italiano? A questo punto è lecito ipotizzarlo. In Italia, in ogni caso, il primo episodio di The Mandalorian sarà visibile in chiaro su Italia 1 domenica 22 marzo in seconda serata. Un modo per catturare l'attenzione e "trainare" la nuova piattaforma streaming, che come sappiamo conterrà film e serie tv targate Disney, Pixar, Marvel, l'universo Star Wars, i Simpson e molto altro.

Disney ha inoltre confermato che al debutto nel Regno Unito saranno disponibili 26 film e serie originali, e l'abbonamento costerà 5,99 sterline al mese. Nel resto d'Europa, invece, il prezzo sarà di 6,99 euro al mese.