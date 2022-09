Disney+ usa gli X-Men (anzi Wolverine di Hugh Jackman) per il conto alla rovescia al D23

Manca meno di una settimana all'inizio della D23, sette giorni esatti al panel ufficiale dei Marvel Studios, e in queste ore Disney Plus ha stuzzicato i fan pubblicato sui social un'immagine degli X-Men con Wolverine di Hugh Jackman.

Come potete vedere in calce all'articolo, sui social media la pagine ufficiale del servizio di streaming on demand ha mandato letteralmente in tilt i fan degli X-Men con un post particolarmente accattivante, incentrato su una gif di Wolverine di Hugh Jackman che estrae gli artigli (SNIKT!) per ricordare ai propri follower che mancano soli sei giorni all'inizio della D23. Naturalmente, moltissimi i commenti dei fan scatenati dal post, con gli appassionati che adesso si aspettano novità sul futuro degli X-Men dopo il mancato appuntamento al Comic-Con di San Diego.

Nelle scorse settimane, Ms. Marvel è stata confermata come il primo mutante del MCU, ma la rivelazione sulla natura di Kamala Khan non ha fatto altro che aumentare il desiderio dei fan di saperne di più sul reboot cinematografico degli X-Men: al momento della stesura di questo articolo, l'unico progetto MCU legato ai mutanti ufficialmente confermato è la nuova serie animata X Men 97, sequel ufficiale della famosa serie tv degli anni '90 Insuperabili X-Men, che uscirà come esclusiva su Disney Plus e per la quale al Comic-Con è stata già annunciata una seconda stagione.

Sappiamo però che la Marvel sta lavorando anche ad un film degli X Men ancora avvolto dal mistero più totale, e ad aggiungere benzina sul fuoco nelle scorse settimane ci ha pensato nientemeno che Giancarlo Esposito, star di Breaking Bad, Better Call Saul e The Mandalorian che ha rivelato di aver avuto un incontro con i Marvel Studios per un ruolo molto importante. Secondo le ultime indiscrezioni, Giancarlo Esposito fa parte di una rosa di super attori che saranno annunciati dalla Marvel al D23, tra i quali figurerebbero anche John Krasinski, Denzel Washington e Henry Cavill.

Il panel D23 dei Marvel Studios si terrà alle 19:00 ora italiana di sabato 10 settembre: continuate a seguirci!