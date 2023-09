Disney sta per vendere la ABC? La casa di Topolino risponde alle voci

Sia sui social che sui canali di informazione ufficiali, nelle ultime ore erano emerse delle voci e indiscrezioni che indicavano l'intenzione della Disney di cedere il proprio controllo della storica emittente televisiva ABC. Tuttavia, lo studio ha risposto a queste indiscrezioni rispedendole direttamente al mittente e smentendo categoricamente.

Nella giornata di ieri, la società ha rilasciato una dichiarazione (via The Hollywood Reporter) in cui rivela che, sebbene rimanga "aperta a considerare una varietà di opzioni strategiche per le nostre attività lineari", non ci sono conversazioni attive per la vendita della storica rete radiotelevisiva. Ciò avviene dopo che si era diffusa la voce che la Disney fosse in trattative "iniziali" con Nexstar, che attualmente possiede The CW, WGN e altre reti locali, per un potenziale acquisto.

"In questo momento The Walt Disney Company non ha preso alcuna decisione in merito alla cessione della ABC o di qualsiasi altra proprietà e qualsiasi notizia in tal senso è infondata", ha confermato il comunicato.

Negli ultimi mesi, soprattutto dopo i molti licenziamenti alla Disney, i fan e gli esperti del settore hanno speculato sulla possibilità che Disney potesse vendere la ABC, la sua partecipazione a Hulu o le sue reti via cavo come Freeform, ESPN o FX. Come ha lasciato intendere l'amministratore delegato della Disney Bob Iger alla CNBC all'inizio di quest'anno, non si oppone a questa possibilità, se le circostanze dovessero rivelarsi soddisfacenti.

"Saremo aperti anche in questo caso, non necessariamente per scorporare ESPN, ma per cercare partner strategici che possano aiutarci con la distribuzione o con i contenuti", aveva detto Iger dopo il suo ritorno come CEO dell'azienda. "Ma vogliamo rimanere nel business dello sport. Lo sport è un mezzo di comunicazione molto, molto attraente e noi abbiamo una posizione unica e riteniamo di doverla mantenere".

"Nel corso del tempo, da quando sono tornato, ho avuto un atteggiamento aperto nei confronti di Hulu, perché c'è un accordo con Comcast che prevede una transazione, la loro partecipazione con noi, nel 2024 e non volevo che questo fosse automatico. Volevo valutare la cosa in modo obiettivo", ha spiegato Iger. "Ho passato molto tempo a considerare questo aspetto come parte del futuro della nostra attività di streaming e alla fine ho concluso che sarebbe stato meglio avere Hulu piuttosto che non averla".