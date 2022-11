Disney: in vendita nello shop l'iconica polo ispirata a Spider-Man: The Animated Series!

Giusto in tempo per le festività, i fan dell'uomo-ragno potranno da oggi richiedere ai propri cari il regalo perfetto. Infatti, nello shop ufficiale Disney è stata messa in vendita la polo ispirata a quella indossata da Peter Parker nella famosa serie animata degli anni '90 "Spider-Man: The Animated Series".

La serie è andata in onda dal 1994 al 1998 ed è composta da cinque stagioni, per un totale di sessantacinque episodi. Nello show, quando il nostro eroe non è occupato a combattere il crimine, lavora come tutti sappiamo al Daily Bugle. Con il proseguo degli episodi il look di Peter è divenuto sempre più apprezzato dai fan, che ora avranno la possibilità di vestire come il supereroe.

La polo, che potete trovare nello shop Disney, cattura perfettamente il look iconico della serie animata, con le sue classiche righe azzurre, viola e bianche. L'unica differenza rispetto alla versione dello show è che la maglietta presenta una toppa ricamata del volto di Spider-Man.

Prossimamente, vi ricordiamo che è in sviluppo Spiderman: Freshman Year, la serie animata dedicata agli anni di formazione del Peter Parker di Tom Holland, che sarà una sorta di spin-off di What If. Per quanto riguarda il grande schermo invece, vi ricordiamo che il prossimo anno arriverà nelle sale Spider-Man: Across the Spiderverse, sequel dell'acclamata pellicola del 2019.