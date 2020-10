Disney+, da WandaVision a Obi-Wan Kenobi: tutte le serie più attese in arrivo

Da qualche ora è disponibile su Disney+ il primo episodio della stagione 2 di The Mandalorian, ad oggi l'unica esclusiva originale di peso del servizio streaming. Per fortuna, tra Marvel e Star Wars sono molti i titoli pronti a rimpolpare il catalogo nei prossimi mesi (e anni): scopriamo insieme quali.

Partendo dalla Casa della Idee, il 20 novembre arriva Marvel 616, docuserie che esplorerà il rapporto tra l'azienda e la cultura pop, mentre entro la fine dell'anno farà il suo debutto la tanto attesa WandaVision con Elizabeth Olsen e Paul Bettany. Nel corso del 2021 approderanno sul piccolo schermo altri eroi (e cattivi) del MCU quali Loki, The Falcon and the Winter Soldier e Hawkeye, con la serie animata What... If? prevista per la prossima estate. Ancora senza data di uscita i debutti di Ms. Marvel, She-Hulk e Moon Knight, le new entry del franchise interpretate rispettivamente da Iman Vellani, Tatiana Maslani e Oscar Isaac.

Per quanto riguarda la galassia lontana lontana, invece, nei prossimi mesi verrà avviata la produzione della serie spin-off di Rogue One con protagonista Cassian Andor, la cui regia è stata recentemente affidata a Toby Hynes (Doctor Who, Black Mirror). Il prossimo marzo, come confermato da Ewan McGregor, sarà invece il turno delle riprese dello show incentrato su Obi-Wan Kenobi. Inoltre, Jon Favreau ha confermato di essere al lavoro sulla terza stagione di The Mandalorian.

Di seguito potete trovare la lista di tutte le serie in arrivo:

MARVEL

Marvel 616 (20 novembre 2020)

WandaVision (entro fine 2020)

Loki (primavera 2021)

The Falcon and the Winter Soldier (2021)

What... If? (estate 2021)

Hawkeye (autunno 2021)

Ms. Marvel

She-Hulk

Moon Knight

STAR WARS

Cassian Andor

Obi-Wan Kenobi

The Mandalorian - Stagione 3

Al di fuori dei due grandi brand, ricordiamo che Disney+ sta anche lavorando ad un adattamento televisivo di Percy Jackson affidato all'autore originale, Rick Riordan.