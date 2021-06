Disney+, What if...?: svelata la trama di uno dei personaggi Marvel più attesi!

Il merchandising di What if...? ci ha permesso di dare un primo sguardo ai personaggi Marvel coinvolti nella serie Disney+, e tra questi spicca Party Thor, la versione festaiola e caciarona del dio del tuono.

Secondo un rapporto di The Illuminerdi, la storia di questa versione alternativa dell'asgardiano prenderà le mosse da quanto raccontato nel primo Thor del 2011, il film diretto da Kenneth Branagh. Come ricorderete sicuramente, qui Odino decide di mettere alla prova suo figlio, abbandonandolo sulla Terra e spogliandolo della potenza di cui è dotato e privandolo del suo martello. What if...? dunque dovrebbe raccontarci la storia di questo Thor alternativo che a quanto pare, non è riuscito a riconquistare la propria dignità e a farsi valere come dio del tuono.

Il figlio di Odino avrebbe continuato a vivere a Midgard, solo per diventare un animale da festa asgardiano. Tutto questo lo avrebbe spinto a lanciare la sua furia sulla Terra che potrebbe "potenzialmente portare alla fine del mondo come lo conosciamo".

Naturalmente, Party Thor non è l'unico supereroe Marvel che vedremo nella serie Disney+. E a quanto pare, verrà introdotto in What If...? anche Uatu l'Osservatore, uno dei personaggi più forti mai apparsi nei fumetti, che ha il compito di monitorare la Terra senza intervenire.

Quali storyline vorreste vedere in What If...? Fatecelo sapere nei commenti.