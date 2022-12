Disneyland: un uomo è morto cadendo da un parcheggio ad Anaheim

Mentre veniva ufficializzata la decisione di chiudere l'attrazione Splash Mountain presente nel parco divertimenti di Anaheim, a pochi metri di distanza si consumava una tragedia: nel parcheggio multipiano antistante Disneyland, in California, un uomo è stato ritrovato senza vita.

La notizia è stata resa nota solo nelle ultime ore ma il fatto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto intorno alle 21 di sabato sera. Il sergente Shane Carringer, funzionario della polizia di Anaheim, ha comunicato di aver rinvenuto il corpo senza vita dell'uomo nella zona antistante il parcheggio.

Il cinquantenne, probabilmente, sarebbe morto non a causa di un incidente o a seguito di una colluttazione, ma di un suicidio. Si tende ad ipotizzare che l'uomo non sia mai entrato nel parco divertimenti e che abbia compiuto il triste gesto gettandosi dal terzo piano del parcheggio. Disneyland ha sospeso il servizio tram durante le indagini e limitato l'accesso all'area posta sotto sequestro, stando alle ultime notizie di ABC7 News.



Non è la prima volta che ciò accade. Dobbiamo tristemente sottolineare che Disneyland ed il suo parcheggio, sono stati i protagonisti di diversi suicidi nel corso degli anni, a partire dal 2000. Con molta probabilità questo lato della storia di Disneyland non verrà ricordato nel film sulla costruzione del parco di Anaheim avvenuta a metà anni '50, presto in arrivo nelle sale.