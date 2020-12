DisneyPlus e HBO Max da record a Natale, grazie a Soul e Wonder Woman 1984

Se il 2020 verrà ricordato come un anno disastroso per il mondo del cinema, altrettanto non si può dire per i servizi streaming. Nonostante abbiano dovuto affrontare la carenza di contenuti legata ai rallentamenti nelle produzioni, Disney+ e HBO Max hanno comunque portato a casa il periodo natalizio con cifre notevoli.

Ancora all'inseguimento del colosso Netflix, Disney ha visto crescere in maniera esponenziale il numero di abbonati, che ora si assesta sugli 83 milioni. Un risultato ottenuto anche grazie al successo di The Mandalorian e al catalogo pensato per i più piccoli, pronto a crescere già nei primi mesi del 2021. Secondo un report di Bloomberg, che si concentra esclusivamente sugli accessi da piattaforme mobile, scopriamo inoltre che nelle vacanze di Natale ci sono stati 2,3 milioni di abbonati globali. Un ruolo fondamentale deve averlo giocato anche l'arrivo del nuovo capolavoro Pixar Soul, accessibile a tutti sin da subito, al contrario di Mulan, in un primo momento disponibile solo pagando un'ulteriore cifra d'ingresso.

Per quanto riguarda HBO Max le cifre non sono altrettanto eclatanti, ma c'è da considerare che il servizio manca ancora in moltissimi paesi e che il catalogo ha ancora bisogno di essere arricchito, come avverrà secondo il modello ibrido di Warner. In ogni caso parliamo di 12 milioni di utenti mobile, con la stessa Warnermedia ad evidenziare come la metà dei suoi iscritti abbia guardato Wonder Woman 1984 nel weekend di uscita.

Un risultato che ha fatto scattare il semaforo verde per Wonder Woman 3, anche se dovremo attendere i comunicati ufficiali per capire se le piattaforme streaming siano veramente pronte a dominare definitivamente il mercato in maniera stabile.