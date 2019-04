Dispatches From Elsewhere: Richard E. Grant nel cast della serie antologica

Grandi nomi si sono appena aggiunti al cast di Dispatches From Elsewhere: la serie antologica, in sviluppo presso il network AMC, ideata e interpretata da Jason Segel. È stato infatti confermato l'ingresso nella serie di Richard E. Grant, Sally Field e Eve Lindley.

La serie racconta la storia di un gruppo di persone ordinarie, che si imbattono in un puzzle nascosto proprio dietro il velo della vita quotidiana. Con il tempo, scopriranno che il mistero si snoda molto più in profondità di quanto avessero mai immaginato.

Secondo quanto trapelato online, la produzione della serie partirà nel corso dei mesi a venire. Nello specifico, i primi lavori inizieranno durante questa estate, mentre la data delle riprese è fissata per le prime settimane del prossimo anno.



Grant è stato scelto per interpretare il carismatico leader di un'organizzazione segreta, mentre Field ha ottenuto il ruolo di una casalinga, che ha recentemente perso il marito in delle circostanze per ora ignote. Assieme a loro, Eve Lindley interpreterà una ragazza transgender, che ha abbandonato gli studi per dedicarsi all'insegnamento nei pressi di un museo d'arte.

Recentemente, Richard E. Grant è stato tra i protagonisti del film Copia Originale, in cui ha affiancato Melissa McCarthy. Grazie alla sua performance, l'attore è stato capace di ottenere le prestigiose candidature agli Oscar e ai Golden Globe. Sally Field, invece, è apparsa nella miniserie Netflix Maniac, in cui ha rivestito i panni della Dottoressa Greta Mantleray.