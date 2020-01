Disponibile su Amazon Prime Video la prima puntata di Star Trek: Picard

Dopo l'emozionante trailer di Star Trek: Picard, tutti gli appassionati della galassia creata da Gene Roddenberry saranno entusiasti di sapere che è disponibile nel catalogo di Prime Video la prima puntata della serie sul personaggio interpretato da Patrick Stewart.

Lo show è ambientato molti anni dopo le vicende mostrate nel film "Star Trek: La Nemesi", ultimo con protagonista Picard e il resto del celebre equipaggio dell'Enterprise. Troviamo quindi un Jean-Luc ormai ritirato a vita privata, dopo che sono passati 14 anni dalle sue dimissioni come capitano della Flotta Stellare. Ad interrompere la sua esistenza tranquilla nel Castello Picard sarà Dahj, giovane ragazza interpretata da Isa Briones, bisognosa del suo aiuto e legata ad alcuni avvenimenti del suo passato.

A differenza delle serie di Netflix, gli episodi di Picard saranno pubblicati con cadenza settimanale ogni venerdì. Se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di leggere la nostra recensione delle prime due puntate di Star Trek: Picard, la serie è composta da dieci episodi, ma non disperate, in quanto Amazon è già al lavoro su una seconda stagione dello show ambientato nel mondo di Star Trek.

Non resta che aspettare venerdì 31 gennaio per scoprire come continuerà la storia del personaggio interpretato da Patrick Stewart.