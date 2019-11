Disponibile la colonna sonora del primo episodio di The Mandalorian, serie TV di Disney+

La prima puntata della serie TV sul mandaloriano è finalmente disponibile su Disney+. I fan sono rimasti entusiasti di The Mandalorian, che ha tutte le carte in regola per diventare uno show di punta dell'universo di Star Wars. Se siete rimasti affascinati dalla colonna sonora, sarete entusiasti di sapere che è presente su YouTube.

In calce alla notizia potete trovare una playlist in cui è possibile sentire la fatica del compositore svedese Ludwig Görasson, per la gioia di tutti gli appassionati della storia creata da George Lucas. Con un'opera così importante, che doveva dare il via al servizio streaming della Casa di Topolino, i dirigenti Disney sono voluti andare sul sicuro, affidando la composizione delle musiche che accompagnano il cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal, all'autore di brani di numerosi film, quale ad esempio "Black Panther" della Marvel, il film con Tom Hardy "Venom" e il prossimo lungometraggio cinematografico diretto da Christopher Nolan e intitolato "Tenet".

La serie sarà disponibile con episodi a cadenza settimanali su Disney+, secondo il programma condiviso potremo rivedere il mandaloriano in azione il prossimo 15 novembre, mentre in Italia sarà disponibile a partire dal 31 marzo 2020. Se siete curiosi di sapere qualcosa in più sullo show, vi consigliamo di leggere le nostre prime impressioni su Star Wars: The Mandalorian.