Disponibile il libro da colorare dedicato al Baby Yoda di The Mandalorian

Certo non sarà il primo prodotto da comparare per i fan di Baby Yoda più grandicelli, ma soprattutto per i più piccoli appassionati di Star Wars: The Mandalorian di Disney+ e della nuova e adorabile mascotte della serie ideata da Jon Favreau, il libro da colorare del personaggio è sicuramente un acquisto più che adatto.

Come scrive Comicbook.com, Vulture ha collaborato con l'illustrato Martin Gee per realizzare infatti questo simpatico libriccino soprattutto rivolto a un pubblico di Star Wars più giovane. All'interno è possibile trovare una serie di immagini rigorosamente in bianco e nero e piene di spazi da colorare relative a diverse sequenze della prima stagione di The Mandalorian, ovviamente tutte dedicata al Bambino compagno d'avventure di Mando.



Il libro da colorare fa parte della tanto desiderata prima ondata di merchandising dedicata a Baby Yoda, che come sappiamo la Disney ha deciso di rimandare a dopo le festività natalizie, tanto da spingere i fan a richiedere sempre più oggettistica relativa al personaggio e canali non ufficiali (come Vulture) a crearne. Se ancora non sappiate poi chi ringraziare per la creazione del piccolo Yoda, allora sappiate che a dare l'idea a Jon Favreau ci ha pensato nientemeno che Donald Glover durante i lavori su Il Re Leone.



Vi lasciamo alla recensione di The Mandalorian 1x08. Trovate il libro da colorare di Baby Yoda a questo link.