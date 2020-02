È finalmente disponibile il lyric video ufficiale di Toss a Coin to Your Witcher

Sì, belli i mostri, i draghi, gli intrighi, i giochi di potere, le streghe, gli amori e i combattimenti, ma non prendiamoci in giro: la prima cosa che ci viene in mente pensando al The Witcher di Netflix è quel martellante 'Toss a coin to your Witcher, oh Valley of Plenty, oh Valley of Plenty...' che ci ha accompagnato per l'intera stagione.

La canzone cantata più volte da Jaskier senza mai ricevere troppa approvazione da parte di un sempre più irritato Geralt è diventata nel giro di pochissimo tempo un vero e proprio tormentone, tanto che probabilmente sapranno citarvela adesso anche coloro che alla serie Netflix non si sono neanche accostati!

Su YouTube, dunque, è stato immediatamente un proliferare di cover e lyric video non sempre accuratissimi: ecco perché la produzione ha finalmente deciso di risolvere la questione rilasciando il lyric video ufficiale della canzone cantata da Joey Batey. "So che ci sono un bel po' di versioni del testo in giro e non tutte sono corrette, quindi sono entusiasta di potervi finalmente regalare questo video con le parole esatte! Godetevelo!" ha scritto su Twitter la compositrice del pezzo, Sonya Belousova.

A proposito del nostro bardo preferito, la showrunner Lauren Hissrich ha parlato dei cambiamenti apportati al personaggio di Jaskier in The Witcher; un fabbro, intanto, sta realizzando su commissione le spade di The Witcher.