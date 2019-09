Disponibile su Netflix la quinta stagione della comedy Brooklyn Nine-Nine

Dal 26 settembre è disponibile nella libreria di Netflix anche la quinta stagione della celebre comedy poliziesca Brooklyn Nine-Nine, trasmessa negli Stati Uniti prima da Fox e poi da NBC. Lo show ha vinto due Golden Globe nel 2014, per la miglior serie commedia o musicale e per il miglior attore in una serie comedy a Andy Samberg.

Brooklyn Nine-Nine racconta le vicende di un distretto di polizia newyorchese, e in particolare le vicende di un gruppo di detective, tra i quali il giovane Jake Peralta, interpretato da Andy Samberg, e il severo capitano Holt (Joe Lo Truglio).

Co-prodotta da Phil Lord e Chris Miller, Brooklyn Nine-Nine ha fatto il suo debutto sul canale Fox, dove ha proseguito fino alla quinta stagione, prima di passare alla NBC.



L'accoglienza per l'episodio pilota dello show fu strepitosa, generando un seguito di 6,7 milioni di telespettatori. Il cast comprende anche interpreti del calibro di Stephanie Beatriz, Terry Crews e Melissa Fumero.

Brooklyn Nine-Nine riesce a mescolare la freschezza e l'ironia di una commedia, con i toni più seriosi del crime, grazie ad una scrittura e ad un cast di alto livello.

Recentemente Terry Crews ha parlato di alcuni dettagli della settima stagione dello show, che sarà composta da tredici episodi.

Nel frattempo potete recuperare - o riguardarvi, se ne siete già appassionati - tutti gli episodi della quinta stagione, disponibili su Netflix.