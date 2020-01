Finalmente disponibile su Netflix la seconda stagione di Sex Education

Dopo averla attesa per un intero anno, è da oggi disponibile su Netflix la seconda stagione dell'interessante Sex Education, serie televisiva dedicata alla scoperta della sessualità adolescenziale nella generazione Z creata da Laurie Nunn e che vede protagonista Asa Butterfield (Hugo Cabret).

Dopo il successo della prima stagione, Netflix non ha perso davvero tempo a rinnovare la serie per una seconda annata, riportando così Otis e i suoi compagni sul servizio streaming per otto nuovi episodi. Gli eventi della riuscita Sex Education 2 riprendono esattamente da dove si era interrotta la prima stagione, portando nuove problematiche per Otis e nel suo rapporto con la complicata Meave (Emma Mackey), senza contare poi il focus su Adam (Connor Swindells) che si ritrova a frequentare la scuola militare.



Al loro debutto nella seconda stagione ci sono anche tre nuovi personaggi, interpretati dai giovani esordienti George Robinson, Sami Outalbali e Chineye Ezudu, di cui potete scoprire i ruoli facendo play sul primo episodio di Sex Education 2 e procedendo fino all'ottava e ultima puntata. Non sarà affatto una fatica, garantito.



Nel cast di Sex Education 2 troviamo anche Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Kedar Williams-Stirling e Mimi Keene. Non vi resta che tornare all'Istituto Moordale e vivere un altro pezzo di adolescenza insieme a questi straordinari protagonisti.