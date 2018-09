Disponibile il nuovo trailer di The Big Bang Theory 12

Come promesso, CBS ha diramato sul web un nuovo trailer per l'attesa dodicesima stagione - e ultima - del serial The Big Bang Theory. In attesa di fine settembre, potete ammirare una prima occhiata alla serie dopo il salto.

L'ultima stagione di The Big Bang Theory inizierà la sua trasmissione su CBS in USA il prossimo 24 settembre. La serie comica, lanciata nel 2007, ha ricevuto 52 nomination agli Emmy, 10 di cui vinte, e ben 7 nomination ai Golden Globe. The Big Bang Theory, da dodici stagioni a questa parte, è diventata una vera e propria serie di culto, capace di lanciare personaggi iconici e tormentoni.

In un comunicato della Warner, la CBS e la Chuck Lorre Productions, si legge: "saremo eternamente grati ai nostri fan per il loro supporto a The big bang Theory nel corso di queste dodici stagioni appena trascorse. Noi, insieme al cast, la crew e gli sceneggiatori, siamo riconoscenti per l'enorme successo dello show e vogliamo che la stagione finale, un finale di serie, possa dare una conclusione creativamente epica a The Big Bang Theory".

La popolarissima sitcom - nonostante tutte le possibili discussioni sul rinnovo per una tredicesima stagione - chiuderà i battenti a maggio 2019. La Warner Bros. Television e Chuck Lorre Productions daranno una chiusura alla serie comica nominata agli Emmy alla fine della dodicesima stagione, dopo il record di 279 episodi trasmessi.