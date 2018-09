Disponibile un promo 'particolare' per la terza stagione di Daredevil

Sappiamo che al prossimo New York Comic-Con dovremmo vedere le prime immagini dell'attesa terza stagione di Daredevil ma, nel frattempo, i Marvel Studios hanno diramato un particolare promo che mostra un cartello missing per il nostro protagonista, Matt Murdock.

Come saprete, alla fine della miniserie The Defenders, uscita nell'estate del 2017, Matt Murdock si sacrificava per distruggere completamente la Mano e, di conseguenza, la sua amata Elektra. Infatti, gli crollava sopra un edificio... eppure, nell'ultima sequenza della miniserie, lo ritrovavamo ferito sul letto di un ospedale. Una chiara citazione alla run a fumetti di Frank Miller, Born Again (Rinascita in italiano) che, a quanto pare, sarà una delle ispirazioni principali di questa attesa terza stagione.

Nonostante ciò, al momento, sia gli amici più cari che la città di New York City piangono la scomparsa di Murdock e/o lo danno per disperso. Ora non resta che godersi la terza stagione di Daredevil in cui Matt dovrebbe tornare ad indossare i panni del vigilante di Hell's Kitchen.

Stando alle prime indiscrezioni, l'attore Wilson Bethel darà il volto alla storica nemesi del personaggio, Bullseye, mentre Vincent D'Onofrio riprenderà i panni dell'iconico Wilson Fisk/Kingpin.

La terza stagione dovrebbe debuttare entro la fine dell'anno sulla piattaforma digitale Netflix.