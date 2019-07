Disponibili su Netflix le stagioni de Il Principe di Bel-Air con Will Smith

Tutti i fan dell'attore originario di Philadelphia saranno entusiasti di fronte alla notizia dell'aggiunta di tutti gli episodi della serie TV Il Principe di Bel-Air nel catalogo Netflix.

Dopo che nel corso degli anni si erano rincorsi rumors e notizie su un'eventuale reboot della serie sul Principe di Bel-Air, ci sono buone notizie per tutti coloro che sono cresciuti con le avventure di Willy, Carlton e Philip Banks. A partire dalla data odierna potranno infatti rivedere tutte le puntate dello show che ha lanciato la carriera di Will Smith, a seguito di un accordo che ha fatto approdare la serie TV sulla piattaforma Netflix.

Per chi non lo sapesse, protagonista della storia è un ragazzo di nome Will Smith che, originario di un ghetto di West Philadelphia, viene mandato dalla madre a vivere con lo zio, a causa dell'ambiente violento da cui è circondato. Da qui nasceranno una serie di incomprensioni e di problemi, legati soprattutto alle differenze tra la benestante famiglia e il nipote cresciuto in un quartiere popolare.

Nonostante le polemiche tra alcuni membri del cast de Il Principe di Bel-Air, l'affiatamento davanti alla macchina da presa ha fatto sì che la serie venisse apprezzata dal pubblico per il modo in cui rappresentava le problematiche che un'intera generazione di ragazzi afroamericani doveva fronteggiare nella società statunitense degli anni'90.