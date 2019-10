Sono disponibili su Netflix le puntate inedite di Baby 2 e Living With Yourself

Dopo aver visto il trailer di Baby, i fan della serie TV romana potranno appassionarsi alle nuove puntate della seconda stagione. Inoltre nel catalogo di Netflix troviamo anche la prima serie con Paul Rudd intitolata Living With Yourself.

A partire dalle ore nove di oggi, 18 ottobre, infatti sono stati resi disponibili dal colosso dello streaming gli episodi inediti che avranno come protagoniste Chiara e Ludovica, interpretate da Benedetta Porcaroli e Alice Pagani, impegnate ad affrontare le conseguenze delle loro scelte. Insieme a loro ritroveremo anche le faide e i gruppi del liceo presente nella capitale romana, soprattutto assisteremo alla sfida tra Niccolò, Brando e le due giovani ragazze insieme a Fabio e Damiano.

Inoltre i fan di Paul Rudd saranno entusiasti di sapere che sono presenti tutte e otto gli episodi che compongono la serie che lo vede protagonista. Come avete potuto leggere dalla nostra recensione di Living with Yourself, lo show mescola i tratti di una commedia a quelli del dramma, impreziosito inoltre da un'ottima interpretazione dell'attore americano presente in Ant-Man.

Continuano quindi le serie originali di Netflix, Baby in particolare è una produzione italiana dell'azienda fondata da Reed Hastings e Marc Randolph nel 1997, liberamente ispirata alle vicende che hanno sconvolto il quartiere dei Parioli.