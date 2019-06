Sono già disponibili i primi tre minuti di The Hills: New Beginnings

Alle 22:00 di oggi sarà disponibile il primo episodio di The Hills: New Beginnings, la serie sequel di The Hills, ambientata a Los Angeles e avente come protagonisti delle celebrità che mostrano la propria vita pubblica e privata. Per i più curiosi, MTV ha però già reso disponibili i primi tre minuti dello show.

All'interno del video è possibile ascoltare alcuni dei discorsi dei protagonisti, come quelli di Heidi Montag e Spancer Pratt, presenti anche nella serie originale. Ai loro, si uniscono anche quelli della new entry in The Hills: New Beginnings, Mischa Barton, oltre a quelli di Stephanie Pratt e Audrina Patridge.

Di seguito, ecco alcuni discorsi estrapolati dal video.

"Nessuno pensava che la nostra storia sarebbe durata. Invece abbiamo dimostrato a tutti quanti che avevano torto. Qui a Hollywood è davvero molto facile farsi coinvolgere dal successo e dalla fama" ha pronunciato Heidi Montag.

"Quando diventi una persona famosa, in molti iniziano ad avere come un processo sulla tua testa. Molte delle persone di cui mi sono fidata, si sono rivelate in realtà dei mostri" sono state le parole di Mischa Barton.

La serie da cui è tratta The Hills: New Beginning, ovvero The Hills, a sua volta era uno spin-off di Laguna Beach, uno show che voleva mostrare la vera vita della contea di Orange Country, che tra il 2003 e il 2007 era diventata l'ambientazione della serie TV The O.C., di cui faceva parte Mischa Barton, che in occasione dell'avvicinarsi della premiere, era tornata a parlare dei suoi rapporti con il vecchio cast della serie.