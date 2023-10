Divergent, Netflix stava per realizzare l'ultimo film della saga Ascendant

Nonostante Allegiant sia stato il miglior debutto nella saga Divergent, i risultati conclusivi non avrebbero soddisfatto minimamente le aspettative, ed ecco spiegata la decisione di non pubblicare il quarto capitolo Ascendant; al riguardo, però, "c'è stato un momento in cui Netflix ha preso in considerazione l'idea di realizzarlo".

Inoltre, in passato anche Lionsgate pensò di pubblicare un film televisivo su Starz, nonostante il tentativo si sia rivelato altrettanto fallimentare. A condividere altri dettagli è il produttore Erik Feig. "Per Twilight e Hunger Games" ha dichiarato, "la scelta di dividere la parte finale in due film ha dipeso da motivazioni creative. Per Divergent, invece, la scelta è stata dettata da fattori ulteriori... e probabilmente la creatività non ne ha giovato".

Così ha aggiunto Veronica Roth, la scrittrice della saga letteraria: "Voglio dire... 'Spezzare in due' andava molto di moda, all'epoca. Ecco perché abbiamo preso una decisione simile. A quel punto, però, l'unico motivo per cui sono riuscita a sentirmi in pace con me stessa è perché sapevo che i film avevano ormai preso una strada differente rispetto ai romanzi: se cambi l'inizio, cambi il finale".

Diretto da Neil Burger, Divergent è una pellicola del 2014 che comprende attori del calibro di Shailene Woodley (Beatrice "Tris" Prior), Theo James (Tobias "Quattro" Eaton), Ashley Judd (Natalie Prior) e Jai Courtney (Eric). La storia, ambientata in un futuro post-apocalittico, è incentrata su una sedicenne che deve scegliere tra cinque diverse fazioni: gli Abneganti (semplici e altruisti), i Pacifici (i produttori del cibo per l'intera popolazione), i Candidi (onesti e rigorosi), gli Intrepidi (spericolati e coraggiosi) e, infine, gli Eruditi (logici e acculturati). Il film avrebbe incassato un totale di 288 milioni di dollari in tutto il mondo, a cui si aggiungono i 297 di Insurgent e i deludenti 176 di Allegiant.

