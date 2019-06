Diverse star si uniscono al cast della seconda stagione di Castle Rock

La cittadina di Castle Rock sta per diventare ancora più popolosa: Robin Weigert, Sarah Gadon, Alison Wright e Greg Grunberg si uniscono al cast della seconda stagione della serie tv targata Hulu.

Qualche mese fa era stato annunciato l'arrivo di un nuovo membro del cast di Castle Rock, mentre nuovi dettagli su Annie Wilkes, il personaggio interpretato da Lizzy Caplan, sono stati forniti da Greg Yaitanes, regista della season premiere della seconda stagione della serie.

Adesso ci giunge notizia che Robin Weigert (Big Little Lies, Deadwood), Sarah Gadon (22.11.63, True Detective), Alison Wright (Snowpiercer, The Americans) e Greg Grunberg (Heroes, Alias) si uniranno al cast per la prossima stagione, di cui però non conosciamo ancora la data di uscita.

La serie tv disponibile sulla piattaforma streaming Hulu ambientata nella fittizia cittadina del Maine, che tante volte abbiamo "visitato" nelle opere di Stephen King, vedrà dunque l'ingresso di nuovi personaggi e una faida tra clan in guerra, che arriverà a un punto critico quando la forsennata Annie Wilkes verrà trattenuta a Castle Rock.

Nel cast della prima stagione dello show sul Multiverso di Stephen King avevamo visto, tra gli altri, André Holland (Henry Deaver), Bill Skargård (The Kid), Jane Levy (Jackie Torrance), Melanie Lynskey (Molly Strand) e Sissy Spacek (Ruth Deaver), mentre nella seconda conosceremo anche Tim Robbins, Elsie Fisher, Barkhad Abdi, Yusra Warsama, Matthew Alan e Paul Sparks, che sostituirà Garrett Hedlund.